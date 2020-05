Diodato vince "Eurovision 2020: una serata in musica"

È l'Italia con “Fai rumore” di Diodato a vincere “Eurovision 2020: una serata in musica", la risposta di San Marino Rtv alla cancellazione dell'Eurovision. Durante la puntata condotta da Lia Fiorio e Gigi Restivo è stato possibile vedere tutti i videoclip ufficiali delle canzoni che avrebbero dovuto partecipare a Rotterdam 2020. I visitatori di sanmarinortv.sm, dopo una settimana di votazioni, hanno quindi premiato l'Italia.

Al secondo posto la Lituania con il brano "On Fire" dei The Roop, mentre al terzo posto si è piazzata Victoria, per la Bulgaria, con il brano "Tears Getting Sober". La serata ha visto anche la partecipazione di Senhit, la cantante italo-eritrea che era stata chiamata a rappresentare il Titano per il 2020 con il brano "Freaky!".

L'artista ha annunciato che questa sera, in occasione dell'evento Europe Shine a Light, svelerà se rappresenterà San Marino il prossimo anno all'Eurovision Song Contest. La serata, ricordiamo, verrà trasmessa su RTV a partire dalle 20:35, nella versione della consociata Rai.