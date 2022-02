Disagio giovanile: aumentano i casi di abbandono scolastico, autolesionismo e dipendenze

Nel servizio, le interviste a Giacomo Esposito William Giardi Andrea Belluzzi e Anna Guerra

A due anni dall'inizio della pandemia, emergono gli effetti indiretti dell'isolamento dei giovani, sia a San Marino che in Italia. Se n'è parlato nella scorsa puntata di Viceversa. Una delle fasce di popolazione interessata è quella degli studenti delle scuole superiori, ma i disagi coinvolgono persone di diverse età, dai bambini ai ragazzi.

Tra i liceali sammarinesi, negli ultimi due anni è stato registrato un aumento di fenomeni come l'abbandono scolastico, il cambio di indirizzo di studio e, da un lato più interiore, i disturbi alimentari, l'autolesionismo e le dipendenze. Tra queste ultime, anche quelle da social: durante la pandemia era il mezzo principale dei giovani per rimanere in contatto con il mondo.

La questione è già da tempo all'attenzione di tutte le istituzioni che hanno introdotto strumenti di supporto e sono al lavoro per proporre nuove soluzioni. Gli stessi giovani rivolgono un appello ai coetanei: "Non abbiate timore di chiedere aiuto”.

Nel servizio, le interviste a Giacomo Esposito (preside Scuola Secondaria Superiore San Marino), William Giardi (dirigente Servizio Minori ISS) ed estratti degli interventi in trasmissione di Andrea Belluzzi (segretario di Stato Istruzione e Cultura) e Anna Guerra (Commissione Politiche Giovanili)

