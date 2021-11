Discoteche: in Romagna riaperture con target diversificati

Dopo le discoteche Bollicine, Living, Altromondo, Pascià e Top Club Frontemare, sulla Riviera romagnola sono pronte a riaprire anche Peter Pan, Baia Imperiale e Cocoricò. Quest'ultimo locale, che aprirà solo per i maggiorenni, ha esaurito i biglietti online in 44 minuti. A renderlo noto è il presidente di Silb Emilia-Romagna Gianni Indino che sottolinea l'eredità lasciata dalla pandemia al settore dei locali notturni, ovvero "la diversificazione delle serate in base all'età". Molti gestori stanno infatti organizzando eventi solo per maggiorenni, altri, magari al pomeriggio, per minorenni. Qualcosa che per Indino "può andare a favore di tutti".



"Andiamo nella direzione auspicata di un ritorno alla normalità, seppur in modo graduale", rileva il presidente del sindacato dei locali da ballo, che riporta la scelta di molti imprenditori dell'Emilia-Romagna di limitare l'ingresso alle serate ai soli clienti over18. "Una decisione che fa parte del rinnovato pensiero e del nuovo approccio alla gestione delle discoteche", spiega Indino, "un buon inizio per arrivare ad una segmentazione delle attività" che "faciliterebbe la gestione e la ripartenza del settore". Una strategia che "fa parte di quel rinnovamento che i difficili anni della pandemia lasciano in dote", "un passo importante per la rinascita dei locali da ballo", conclude.