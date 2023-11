Domagnano: partiti i lavori per la rotonda alla Serenella

Al via i lavori per la realizzazione della rottatoria nei pressi del ristorante Serenella, a Domagnano, all'intersezione di Via Ornera con Via Venticinque Marzo.

L'obiettivo, spiega l'AASLP, è "eliminare il rischio di incidente stradale in corrispondenza dell’incrocio di Via Francesco Flora con la superstrada, il cui attraversamento non sarà più consentito, inducendo così tutti i veicoli provenienti da Torraccia e diretti in Città a raggiungere la rotatoria per cambiare il senso di marcia in completa sicurezza.".

Il progetto prevede una rotatoria di 26 metri, con particolare attenzione al contesto in cui è inserita.

In fotogallery le foto dall'avvio dei lavori e il progetto della rotatoria