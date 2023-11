Domagnano, rotonda Serenella: partiti i lavori

Proseguono le opere per mettere sempre più in sicurezza la superstrada di San Marino. A Domagnano avviati i lavori per la realizzazione della seconda rotatoria, all'intersezione di Via Ornera con Via Venticinque Marzo. La rotatoria ha un diametro esterno pari a 26 metri ed è stata progettata con particolare attenzione al contesto in cui è inserita.

In questo modo tutti i veicoli provenienti da Torraccia e diretti in Città dovranno raggiungere la rotatoria per cambiare senso di marcia in completa sicurezza. La geometria dell'intervento garantisce che gli spazi pubblici a disposizione siano sufficienti per il suo inserimento, non necessita di espropri od opere di sostegno riducendo al minimo tempi e costi di realizzazione.