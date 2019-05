Domani a Khorakhané la mamma di Bryan Toccaceli

Nel video Sabrina Guerra, mamma di Bryan Toccaceli e Veronica Valentini, mamma di Martino

Sabrina Guerra, mamma di Bryan Toccaceli, racconta la lenta riconquista di una normalità tutta nuova. Con energia e positività, senza nascondere la fatica. Perché le mamme lo fanno meglio. Tutte. Tutto. Anche reagire ad una notizia non prevista, che destabilizza e cambia ogni prospettiva. Sabrina Guerra parla con pacatezza dell'incidente che un anno fa ha cambiato la vita del campione di motocross Bryan Toccaceli e della sua famiglia. Con lei Veronica Valentini, estroso ingegnere sammarinese che cucendo i bavaglini per suo figlio ha creato un marchio e paga cosi la fisioterapia al piccolo Martino. In nome del diritto alla bellezza. Due storie rivoluzionarie di mamme che non si compiangono né fremono di sdegno, che hanno saputo fare del destino non il bersaglio del rancore ma una conquista, che non è mai una volta per tutte. In un quotidiano che si alimenta di progetti che spronano, da condividere. Che sanno spingersi e spingere oltre, organizzandosi e "mettendo le mani avanti il giusto". Domani alle 18.30.

Nel video Sabrina Guerra, mamma di Bryan Toccaceli e Veronica Valentini, mamma di Martino