Domani i funerali di Glauco Sansovini

Istituzioni e politica hanno ricordato Sansovini

In chiusura di lavori ieri sera il Consiglio Grande e Generale ha ricordato Glauco Sansovini. Domani pomeriggio alle 15 i funerali alla Chiesa dei Santi, a Murata. Il corteo partirà alle 14.30 dall'ospedale

L'omaggio dell'Aula che lo vide per diverse legislature sulla scena politica con una passione ed un attaccamento a San Marino che i capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori hanno voluto ricordare Glauco Sansovini, morto ieri ad 81 anni, ha avuto una vita piena. E' stato membro per diverse legislature del Consiglio Grande e Generale e di altri organismi istituzionali. Nel semestre 1 aprile 1 ottobre 2010 ricoprì la suprema Magistratura dello Stato. “Oggi desideriamo ricordare il profondo attaccamento alla nostra Repubblica e l'esemplare coerenza e fedeltà ai propri ideali che ha sempre contraddistinto il suo appassionato impegno politico ed istituzionale” hanno detto i Capi di Stato in chiusura di lavori. In silenzio, chi in questi anni ha condiviso con lui la pienezza entusiasta di quell'impegno, ha rivolto un pensiero alla moglie ed ai figli “manifestando- hanno concluso i Capitani Reggenti - le espressioni del più profondo e sincero cordoglio