E' la Giornata Mondiale dell'Alimentazione: focus sull'importanza della trasformazione dei sistemi agroalimentari

"Celebriamo la Giornata Mondiale dell'Alimentazione in un momento in cui le sfide poste dalla fame mondiale, dalla crisi climatica e dalla pandemia da Covid-19 rimangono eclatanti, ma si registra un nuovo slancio e nuove energie nell'impegno per trasformare i sistemi agroalimentari e renderli più adatti ad affrontare la situazione di oggi". Così il Direttore generale della Fao, QU Dongyu, nella cerimonia di apertura della Giornata che si celebra ogni 16 ottobre per commemorare la fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. A nome del Governo sammarinese vi ha preso parte la Rappresentanza Permanente presso la Fao guidata dall’Ambasciatore di San Marino in Italia, Daniela Rotondaro.

L’evento si è focalizzato sulla trasformazione dei sistemi agroalimentari per garantire a tutti i cittadini del mondo la possibilità di nutrirsi in modo sufficiente, economico, sicuro e di condurre uno stile di vita attivo e sano. “La Fao – riporta una nota della Segreteria Esteri - celebra la Giornata Mondiale al termine della settimana di lavoro della Sessione Plenaria della Commissione per la Sicurezza Alimentare, che ha coinvolto direttamente la stessa Rappresentanza Permanente del Titano.

Molti giovani inoltre – continua la nota - hanno dato avvio alle celebrazioni della Giornata durante la settimana precedente l’anniversario. Molteplici le iniziative del Junior World Food Forum, dalla Youth Action Track agli Innovation Labs, nelle quali gruppi giovanili, influencer, istituzioni accademiche, organizzazioni non profit e governi hanno promosso la consapevolezza della trasformazione dei sistemi agroalimentari attraverso azioni guidate dai giovani stessi”.