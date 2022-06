È sammarinese il vincitore della Startup Competition del Web Marketing Festival

La presentazione di Tommaso Guerra

Golee vince la Startup Competition del Web Marketing Festival, la più grande competizione internazionale dedicata alle startup innovative organizzata dal WMF, in svolgimento alla Fiera di Rimini. La competizione ha raccolto oltre 950 candidature da tutto il mondo, giunta alla sua 10^ edizione, ed è stata l’evento di punta del WMF.

La finalissima, condotta da Cosmano Lombardo – CEO di Search On – e Diletta Leotta, si è svolta con una pitch competition sul Mainstage del Festival che ha visto sfidarsi le sei finaliste sui 12 temi del futuro individuati dal WMF, ed in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.









È stata Golee è la one-stop platform per società sportive in grado di automatizzare le attività amministrative, finanziarie e sportive dei club, ad aggiudicarsi il premio assegnato dalla giuria del valore di 175mila Euro. A questo premio si aggiunge un’altra importante opportunità: Golee infatti si qualifica direttamente come finalista al contest per startup del Disraptors Summit di Praga, in programma il prossimo ottobre, evento all’interno del quale la startup sarà presente con uno stand dedicato insieme alle migliori startup del mondo.

“È stata una vittoria tanto bella quanto inaspettata, un’emozione incredibile vincere un premio così importante nella città dove sono cresciuto - ha detto il sammarinese Tommaso Guerra, Ceo e Funder -. È stata dura, soprattutto perché gli altri concorrenti erano bravissimi e hanno presentato progetti importanti nei settori dell'healthcare, la finanza e le biotecnologie. Siamo orgogliosi ancor di più perché in questa occasione, oltre che a Golee, ha vinto lo Sport. Finalmente sta emergendo la necessità di apportare innovazione e tecnologia all’intera industria sportiva. Il nostro sogno è che sia Golee il partner giusto per accompagnare le società sportive e le Federazioni in questo importante processo”.