Edilizia sociale: a Fiorentino consegnati altri due appartamenti ristrutturati

Sentiamo Stefano Canti e Federico Pedini Amati

La mano tesa dello Stato verso le famiglie in difficoltà. In via Spolantini, alle Gualdre di Fiorentino, consegnate le chiavi di due appartamenti pronti ad essere abitati. Si aggiungono agli altri due già ristrutturati. Erano 7 in tutto le unità abitative da riqualificare. Il progetto complessivo è stato redatto dall'Azienda Lavori Pubblici e gli interventi interni ed esterni alla struttura, garantendo l'efficientamento energetico, presi in carico dalle maestranze della squadra edilizia, impegnata da oltre un anno nei lavori.

"Questo è il quarto appartamento consegnato su 7 che devono essere completati - spiega Stefano Canti, segretario di Stato per il Territorio e i rapporti con l'Aaslp -. I tre rimanenti verranno consegnati entro la fine della primavera, ovvero entro giugno. Esprimo i miei complimenti alle maestranze dell'Aaslp, grazie alle quali è stato possibile raggiungere questo grande risultato".

Tema delicato e sentito quello dell'edilizia sociale: sotto il peso del caro-vita, le richieste per un alloggio continuano ad aumentare. "Cerchiamo di dare risposte alle necessità più urgenti - commenta Federico Pedini Amati, segretario di Stato con delega alla Cooperazione -. Le richieste sono già oltre 50. Il collega Canti ha rispettato l'impegno che ci siamo presi: c'erano 7 appartamenti grezzi da oltre 30 anni e i governi precedenti non sono stati in grado di completarli, noi siamo riusciti a farlo".

