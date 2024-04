Edilizia sociale: presentati i dati dell'attività 2019 – 2023

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e Sara Toccaceli (presidente Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale)

Numeri importanti, che fanno riflettere, quelli presentati oggi dal Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati legati all'edilizia sociale e sovvenzionata degli ultimi 4 anni e mezzo. Stanziati 105.000 euro dal Fondo per lo Sviluppo della Cooperazione per la finitura di 7 unità immobiliari di Fiorentino. Emanato un decreto delegato per incrementare le aliquote relative alla destinazione degli utili delle cooperative e istituito un tavolo di lavoro con l'ISS per le problematiche di tipo sociale. Di rilievo il dato sugli alloggi assegnati: 31 dal 2020, con 64 convenzioni attive e 55 richieste pendenti.

"Non è stato semplice - afferma Federico Pedini Amati - perché prima di tutto abbiamo dovuto reperire i vari immobili che erano sul territorio, non era facile e scontato nemmeno ritrovarli. Abbiamo assegnato 31 immobili solo in questa legislatura, vuol dire che le richieste erano già tante e latenti sul tavolo. Nella precedente legislatura ne sono state assegnate cinque, quindi si capisce da se la differenza. Non è cambiato il termine di richiesta, perché i parametri sono rimasti gli stessi, sicuramente il covid ha inciso sulle famigli in maggiore difficoltà, però il fatto concreto è che le abbiamo assegnate. Siamo riusciti a finire i famosi sette immobili delle Gualdre, con anche delle donazioni da privati. Avremo quindi 7 appartamenti in più di cui 2 già assegnati, 2 in fase di assegnazione e 3 pronti a giugno. Abbiamo fatto il possibile per dare risposta alle famiglie che ci hanno fatto richiesta di edilizia sociale".

“L'edilizia sociale – aggiunge Pedini – è una richiesta di aiuto che famiglie o singoli rivolgono allo Stato e noi abbiamo sempre cercato di dimostrare vicinanza e solidarietà”. Di rilievo anche i numeri sull'edilizia residenziale sovvenzionata: dal 2020 ad oggi 273 le famiglie sammarinesi che hanno richiesto il mutuo prima casa.

"Dal 2020, gli ultimi anni - spiega Sara Toccaceli, presidente Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale - questa Segreteria di Stato ha decretato gli SPRED massimi più bassi dal 2015. Lo SPRED che noi indichiamo a seconda degli anni, sono gli SPRED massimi che una banca può applicare ma chiaramente la banca non li applica alla lettera. Per chiarire il tema abbiamo preso il 2023, anno in cui la media dell'Euribor è stata più alta, con la media del 3,56%, i tassi sono arrivati al 4,057%, le banche hanno applicato come SPRED minimo l'1,75% e il 2,80% il più alto".

