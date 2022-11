“Educare per proteggere il domani”: la Giornata Mondiale sul diabete

“Giornata Mondiale sul diabete”, l’Istituto per la Sicurezza Sociale ricorda il tema per quest'anno “educare per proteggere il domani”, per sensibilizzare sulla necessità di aumentare l’accesso all’educazione sul diabete e aiutare a migliorare la vita di oltre mezzo miliardo di persone che convivono con il diabete in tutto il mondo. L'Iss ricorda che durante la pandemia è stato potenziato il percorso di tele-medicina che ha consentito di seguire anche a distanza le persone con diabete. Quasi 2.000 visite diabetologiche nell'ultimo anno, 120 nuove diagnosi di diabete mellito. Nel complesso i pazienti diabetici a San Marino risultano essere ad oggi 2.327 di cui 1336 gestiti dal Modulo e 991 in gestione integrata con i Medici di Medicina Generale. Per tutta la giornata di oggi campagna di sensibilizzazione a cura dei volontari dell’associazione Vivere Meglio e del personale dell’ISS. Al Centro Commerciale Atlante dalle 15 alle 18:30 spazio di ascolto e di incontro, dove è stato possibile misurare la glicemia.

Ha partecipato all'iniziativa il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta, che ha parlato dell'importanza della prevenzione e che ha colto l'occasione per controllare la glicemia. Nel video l'intervista anche al Presidente dell'Associazione Vivere Meglio, Riccardo Venturini