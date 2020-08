Emergenza sanitaria: una cerimonia per ringraziare chi ha prestato la propria attività

Ringraziamenti solenni con una cerimonia in Piazza della Libertà per esprimere riconoscenza e gratitudine nei confronti di coloro che hanno prestato la propria attività professionale e di volontariato durante l’emergenza sanitaria da covid-19. L'evento si svolgerà lunedì 24 agosto, alle 17.15 in piazza della Libertà, alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti, oltre che dei Segretari di Stato per gli Affari Esteri, agli Affari Interni, alla Sanità e al Territorio.

Durante la cerimonia verranno celebrati tutti coloro che si sono dedicati, con spirito solidale e collaborativo, al bene della collettività in un momento di profonda crisi sanitaria globale.

Dopo l’esecuzione dell’inno nazionale, saranno conferite le Medaglie al Merito di Prima Classe alle Bandiere Della Compagnia Uniformata delle Milizie, della Guardia del Consiglio Grande e Generale, della Guardia di Rocca- Compagnia di Artiglieria, della Gendarmeria, della Guardia di Rocca Nucleo Uniformato, della Polizia Civile, della Protezione Civile, della Croce Rossa Sammarinese, così come all’Istituto per la Sicurezza Sociale e all’Authority Sanitaria.

La Cerimonia sarà trasmessa in diretta su San Marino Rtv.