Estate, viaggi, ricordi e figli a casa: manuale per i genitori dell'epoca social

Cosa è giusto, cosa è sbagliato; su cosa si può transigere, su cosa è necessario tenere il punto: essere genitore nell'epoca dei social e degli psicologi influencer non è per niente facile. L'estate inoltre è una stagione di grande rottura delle routine che per tutto il resto dell'anno, tra scuola e attività extra scolastiche, scandiscono la vita delle famiglie. Si aprono quindi fronti ulteriori da gestire. Abbiamo cercato di fare il punto assieme alla dottoressa Rosita Guidi, psicologa scolastica a San Marino, su alcune tematiche che si potrebbero trovare ad affrontare le famiglie.

Un appuntamento settimanale, ogni mercoledì del mese di agosto, per focus su argomenti specifici sul nostro sito internet. Partiremo mercoledì 2 agosto con il tema della condivisione delle foto dei minori on line; la settimana successiva domande sull'organizzazione delle vacanze con i figli quando i genitori sono separati; esploreremo quindi gli step per lasciare ai figli una sana autonomia, sia domestica che con gli amici; per concludere con il grande tema dell'uso dei device per i minori.