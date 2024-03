Eurovision 2024: al via il tour dei pre party per i Megara

Si scaldano i motori in vista dell'Eurovision di Malmö e iniziano i pre party in cui gli artisti di tutti i paesi partecipanti potranno farsi conoscere e far girare le loro canzoni. Tante le date in cui i Megara, che rappresenteranno San Marino in Svezia, saranno tra i partecipanti.

Si parte il 30 marzo con il pre party organizzato proprio dalla Spagna, terra natale di Megara, a Madrid. Il 6 aprile, sempre in Spagna, sarà la BCN ad organizzare un party a Barcellona. Seguiranno il 7 aprile Londra, il 13 Amsterdam, il 14 Stoccolma per concludere il 4 maggio a Copenhagen.

Un tour intenso che toccherà molte città europee per approdare sul palco di Malmö nella seconda semifinale il 9 maggio.