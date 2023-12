Eventi e calendario 'fortunato': per Immacolata, le partenze aumentano del 6%

Alcune immagini del centro storico nel giorno dell'Immacolata

Traffico intenso sulle strade in questo ponte dell'Immacolata. 18 milioni gli italiani in viaggio per una breve vacanza o anche per una gita fuori porta. Sono le stime di Coldiretti, che ricorda come la ricorrenza di oggi rappresenti il primo vero banco di prova per il turismo di Natale grazie anche alla collocazione favorevole della festività.

Rispetto al ponte lungo dello scorso anno, quando l'8 dicembre era caduto di giovedì, si registra peraltro un aumento del 6% delle partenze. Un trend favorito anche dal moltiplicarsi di iniziative e di mercatini in vista del Natale. La stragrande maggioranza di chi parte resta in Italia. Al top delle destinazioni le città, seguite da mare, montagna, campagna e parchi naturali.

Tanti i visitatori a San Marino, con la polizia civile a deviare il traffico già dalla tarda mattinata. Protagonista del Natale delle Meraviglie di questi giorni la Fabbrica di cioccolato tra attività ludiche e teatro “Family Show”.