Eventi sul Titano, Pedini Amati: “Stante l'aumento dei contagi, a rischio il Natale delle Meraviglie”

Un nuovo confronto, oggi, fra Segreteria e Ufficio del Turismo insieme alla Direzione Generale ISS. “Stante il consistente aumento dei contagi, che continueremo a monitorare quotidianamente – dice il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati – sono a forte rischio o sicuramente verso un ridimensionamento, lo stesso Natale delle Meraviglie e tutti gli eventi che la Segreteria ha in programma”. Da Pedini Amati anche l'auspicio che “ciò non accada, perché – dice – sarebbe un disastro per l'economia del turismo”. E chiede l'adozione di misure straordinarie a sostengo del settore per l'anno prossimo”.

Intanto, il Prefetto Di Rimini, Giuseppe Forlenza chiarisce, rispetto a dichiarazioni a lui attribuite e invece mai pronunciate: “In relazione alla notizia pubblicata da alcuni organi di informazioni locale, relativa ad iniziative in programma sul Titano, la Prefettura, nel confermare gli ottimi rapporti di collaborazione e di proficua interlocuzione con la Repubblica di San Marino, rappresenta che il Segretario di Stato al Turismo Pedini Amati aveva annunciato al Prefetto che non si sarebbe dato corso ad alcuni eventi serali in calendario, già in una fase antecedente il Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica di martedì scorso”.