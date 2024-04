Ex tiro a volo: tavola rotonda dedicata all'ambiente

Dal saluto alla terra danzato, alla camminata nel bosco in compagnia dell'associazione micologica: è solo una parte del programma di eventi organizzati dalla Giunta di Castello di Città, all'ex Tiro a Volo di Murata, per anticipare la “Giornata della Terra” che ogni anno invita a riflettere non solo sulla salvaguardia del pianeta, ma anche sull'impatto che le nostre attività o abitudini hanno sull'ambiente.

Tra gli appuntamenti ideati dalla Giunta anche una tavola rotonda per affrontare diversi aspetti legati al cambiamento climatico, come le tecnologie green, l'importanza delle alberature e la resilienza delle strutture a un clima in costante mutamento.

Nel servizio l'intervista a Davide Forcellini (Ricercatore e docente)