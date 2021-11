Expo 2020 Dubai: bandiera di San Marino a mezz'asta, domani il padiglione riapre al pubblico

All'ingresso principale di Expo la bandiera di San Marino questa mattina è issata a mezz’asta, mentre al padiglione ci si sta organizzando per ripartire: domani le porte apriranno di nuovo al pubblico. E anche se non è facile controllare le emozioni, qui a Dubai lo staff è pronto.



Le manager Elisabetta Bucci e Sara Conti hanno accompagnato la salma in Italia, ma ritorneranno a Dubai già sabato, per proseguire e portare a termine il progetto, insieme al resto dello staff, secondo quanto deciso dalla Segreteria di Stato e dal Commissariato per Expo 2020 Dubai.



Intanto anche i volontari sammarinesi, impegnati in questo primo mese al padiglione, hanno voluto ricordare Mauro Maiani.



Elisabetta Norzi



Nel servizio le interviste a Ilaria Brizi (Media manager), Ylenia Mami (volontaria) e Lucrezia Castellani (volontaria)