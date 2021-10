Facebook: 10mila posti di lavoro in Europa nei prossimi cinque anni per dare vita al "Metaverso"

Il mondo dei social network e dei suoi imprenditori non finisce mai di stupirci. L'ultima novità che si sta concretizzando e che porterà con sé l'assunzione da parte di Facebook di migliaia di persone è il Metaverso, una dimensione terza tra la realtà e il virtuale, in cui ci si può incontrare, parlare, giocare o comprare. I meeting online che hanno costellato il lockdown possono essere un pratico assaggio di questo futuro. Una prova tangibile della serietà del progetto è l'annuncio ufficiale di Facebook di voler assumere 10mila persone in Europa nell'arco di cinque anni: “Ingegneri altamente specializzati – si legge nella nota – con il compito di dare vita alla piattaforma informatica del futuro, che utilizza tecnologie come la realtà virtuale e aumentata.

Il Metaverso si basa sull'idea che l'interazione online può diventare molto più vicina all'esperienza che si ha con le interazioni di persona”. Tra i motivi per cui il social di Mark Zuckerberg ha scelto il vecchio continente ci sarebbe anche il tentativo di riallacciare i rapporti con Bruxelles, dopo i guai legati alla privacy, in vista della definizione delle “nuove regole di internet”. Le candidature dovrebbero aprire a breve e le prime assunzioni dovrebbero arrivare già entro la fine dell'anno.