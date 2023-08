Ferragosto all’insegna della prevenzione e della vigilanza in Italia e a San Marino

Servizi rafforzati in chiave sicurezza sul territorio sammarinese per il ponte di Ferragosto, e via via fino al prossimo week-end. Presidio della Gendarmeria, svolto dai militari sia in uniforme sia in abiti civili, garantito nelle 24 ore e soprattutto nel centro storico di Città nelle ore serali in concomitanza con gli eventi che vedono un aumento dell'afflusso di visitatori provenienti in particolare dalla Riviera. Pattugliamento più serrato anche nelle zone residenziali e produttive per contrastare i furti nelle abitazioni lasciate incustodite per le vacanze e nelle aziende chiuse per ferie. Implementano i controlli e moltiplicano gli sforzi per assicurare più personale sul territorio anche Guardia di Rocca e Polizia Civile.

A Rimini la Prefettura ha impostato con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica la modulazione dei servizi di vigilanza e di prevenzione in occasione del Ferragosto: i cinque Comuni costieri saranno tenuti ad osservare misure omogenee tra cui il divieto di vendita e di asporto di bevande in contenitori di vetro, l’interdizione al traffico di aree maggiormente interessate da particolari flussi, la regolamentazione oraria di diffusione della musica, l’illuminazione delle spiagge e la vigilanza notturna sull’arenile. Dispiegate unità aggiuntive: 130 agenti della Polizia di Stato più ulteriori180 rinforzi richiesti; 110 Carabinieri; 184 militari della Guardia di Finanza; 30 unità della Polizia Stradale, 24 di Polizia Ferroviaria e 12 di Frontiera. Presidiate anche di notte le Stazioni di Rimini e di Riccione. “Ogni sforzo possibile”, commenta il Prefetto Rosa Maria Padovano, “è stato compiuto affinché la comunità riminese possa vivere in serenità e sicurezza le imminenti festività”.

Al mare, per lo più in Italia, con amici o parenti, in hotel o in seconde case: queste insomma le vacanze programmate da circa 14 milioni di italiani per la settimana di Ferragosto, nella quale spenderanno circa 7 miliardi di euro. Sono i dati che emergono dal focus dell'Osservatorio del Turismo di Confcommercio. Dopo la parentesi più fresca di questi ultimi giorni, è in arrivo tra l'altro un nuovo anticiclone che porterà giornate di caldo torrido, ma senza i picchi di temperature visti a luglio. E sotto l'afa è partito anche il grande esodo di Ferragosto, con bollino nero e traffico sostenuto su strade e autostrade. Sospesa la maggior parte dei cantieri lungo la rete autostradale.