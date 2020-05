Festa del Paròn, fra storia e leggenda

Ogni sesta domenica dopo Pasqua ricorre la Festa del Paròn, durante la quale si espone il reliquiario della Sacra Teca di San Marino. Oggi la celebrazione della santa Messa - con tutte le debite precauzioni sanitarie - dopo più di 2 mesi di interruzione di tutte le liturgie con i fedeli per causa Covid. L'origine di questa festa ha una base leggendaria, il ricordo di un miracolo di San Marino di Arbe, ed una storica: una disputa tra San Marino e il Cardinale Legato di Ravenna Luigi Valente Gonzaga sulla celebrazione di un processo, avvenuta nel 1786, che portò il cardinale a chiudere i confini con blocco dei viveri per tre mesi, fino a quando fu riconosciuto il diritto di San Marino. La Repubblica non capitolò e fu decretato che ogni anno si ringraziasse il Santo Protettore. "Quella di oggi è stata l'occasione propizia - ricorda il rettore della basilica don Marco Mazzanti - per affidare tutte le nostre famiglie al nostro fondatore". Giornata di ripartenza domani anche in Vaticano, riaprirà la Basilica di San Pietro dopo la sanificazione dei giorni scorsi.