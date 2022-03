Festa dell'Arengo e delle Milizie, le suggestioni della cerimonia

L'alzabandiera, in piazza della Libertà, ad aprire la cerimonia solenne. Con l'Anniversario dell'Arengo e la Festa delle Milizie, giorno che commemora i principi che portarono i capifamiglia a riunirsi e riprendere il potere della Repubblica, si celebra l'introduzione della democrazia moderna. Era il 1906: data che segna la fine del periodo oligarchico e la nascita di un parlamento eletto direttamente dai cittadini. Dopo l'avvio delle celebrazioni, lo schieramento nell'Ara dei volontari della Compagnia uniformata delle Milizie con il generale Leonardo Lonfernini, per depositare la corona d'alloro in onore dei volontari e dei caduti sammarinesi di tutte le guerre.

Poi la marcia solenne, fino alla Pieve. Presente, in delegazione, una rappresentanza degli Alpini, la cui Adunata a Rimini e San Marino è stata confermata per maggio. La fedeltà alla Repubblica, dopo la benedizione da parte del cappellano militare, è stato ricordata nella celebrazione religiosa fuori dalla Basilica del Santo, in suffragio dei commilitoni defunti. Poi il ritorno in piazza della Libertà, alla presenza dei Capitani Reggenti. Dopo il discorso del generale Lonfernini i nuovi arruolati hanno prestato giuramento. A seguire, la concessione delle medaglie di fedeltà e anzianità militare consegnate dai Capi di Stato. Dopo l'ammainabandiera, il rientro dei Corpi Militari nei Quartieri.