Festival Internazionale della Magia: tutto pronto per la 25° edizione

Un appuntamento immancabile e molto atteso nel palinsesto di eventi sammarinesi. Il Festival Internazionale della Magia taglia il traguardo della 25° edizione. Quasi 300 i professionisti del settore iscritti con tante novità.

"Siamo tra gli eventi più longevi, se non il più longevo, di San Marino e anche quest'anno sicuramente - afferma il Mago Gabriel - se ne vedranno delle belle. Abbiamo preparato tante sorprese, scuola di magia gratuita per bambini ed adulti, spettacoli, magia nel centro storico. Diciamo che si respirerà magia in ogni angolo di San Marino".

Tanti quindi gli appuntamenti aperti al pubblico e sabato sera, come da tradizione, il Gran Galà, al Teatro Nuovo di Dogana, condotto da Enzo Iacchetti.

"Non vediamo l'ora di rincontrare - aggiunge Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo - tutti i maghi che da tanti anni ci allietano della loro presenza. Ci sarà Enzo Iacchetti e poi un ospite, che non è più ormai un ospite, Raul Cremona e naturalmente Magica Gilly".

Nel servizio le interviste a Mago Gabriel, Magica Gilly e Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo)