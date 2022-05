Firmato accordo tra ISS e IRST di Mendola

É stato firmato l'accorso di collaborazione tra l'Istituto per la Sicurezza di San Marino (ISS) e l'Istituto Romagnolo per lo studio dei tumori (IRST) di Mendola. L'accordo mira a inserire l'ISS e l'Ospedale di Stato, nella più ampia rete degli ospedali di ricerca già operativa in ambito internazionale. Lo scopo è quello di garantire le cure più innovative ai cittadini sammarinesi nonché di incrementare le attività di collaborazione e cooperazione prevalentemente con gli IRCCS italiani.