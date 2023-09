FMI in udienza dai Capitani Reggenti: "Andamento economico positivo, futuro però con sfide significative"

L'andamento economico di San Marino continua a essere estremamente positivo, il futuro però presenta sfide significative. Lo rileva il capo missione FMI Borja Gracia riassumendo ai Capitani Reggenti i risultati preliminari raccolti sull'economia sammarinese, che verranno pubblicati a metà novembre. “Il settore bancario – sottolinea – ha raggiunto una notevole stabilità e l'occupazione è al livello più alto in oltre un decennio”. Inflazione, indebolimento della domanda esterna e inasprimento delle condizioni finanziarie, evidenzia, incideranno però sulla crescita futura del paese.

Significativi, per Gracia, i porgessi compiuti nella cartolarizzazione degli NPL. Sulle riforme valutazione positiva su pensioni e mercato del lavoro, ma per preservare i guadagni occorrono riforme di bilancio: imposta sul reddito, introduzione IVA, aumenti prudenti delle pensioni e dei salari del settore pubblico e il miglioramento dell'efficienza della spesa.

"Credo che San Marino - afferma Marco Gatti, Segretario di Stato alle Finanze - abbia dimostrato di avere caratteristiche così peculiari che gli hanno consentito di superare momenti molto difficili anche per gli altri paesi europei in maniera molto brillante. Le sfide non terminano qui, ma credo sia stata anche un opportunità per il fondo monetario per conoscere meglio le peculiarità della nostra economia e anche di approfondire il perché di una resilienza di un sistema economico come quello sammarinese che è piccolo, ma che ha dimostrato una capacità di reazione e presenza sui mercati internazionali molto rilevante".

Dai Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini sottolineata l'importanza del percorso di Associazione all'Unione Europea che San Marino sta portando avanti: “Sarà una nuova pagina della nostra storia che consentirà di cogliere i benefici comuni e le opportunità derivanti dall'integrazione europea e al contempo affermare anche la nostra sovranità, valorizzandola”.

Nel servizio l'intervista a Marco Gatti (Segretario di Stato Finanze)