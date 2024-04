Fondi europei per la promozione turistica sammarinese in Brasile e negli Stati Uniti

Sentiamo Eduardo Santander e Federico Pedini Amati

Il nuovo Memorandum d'Intesa siglato a Bruxelles tra il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ed European Travel Commission determinerà per San Marino l'opportunità di ricevere fondi europei per la promozione turistica per iniziative negli Stati Uniti e in Brasile. Dopo gli accordi degli ultimi due anni nell'ambito del progetto TTT, “The lovely places”, in forza dei quali il Titano aveva già beneficiato di fondi della commissione Europea destinati alla promozione turistica, arriveranno ulteriori contributi.

Grazie al protocollo sottoscritto sul Titano ulteriori 80 mila euro per organizzare road show promozionali in Brasile e negli Stati Uniti e per partecipare a un evento business, per esempio la Fiera internazionale Saratoga Springs, entro quest'anno.

Contemporaneamente San Marino si impegnerà a proseguire nella sua attività di promozione delle buone pratiche sull'accessibilità e la sostenibilità del turismo.

Nel video l'intervista a Eduardo Santander, executive director European Travel Commission e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo