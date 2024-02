"Free Palestine": a San Marino la manifestazione per la pace

Cessate il fuoco, Palestina libera, stop al genocidio di famiglie e bambini palestinesi: sono i tanti slogan e cartelli cantati ed esposti nel corso della manifestazione per la pace in medio oriente, organizzata a San Marino da un gruppo di ragazze e ragazzi del Titano. Numerosi i partecipati all'iniziativa con l'obiettivo comune di dire “basta alla guerra”.

"Abbiamo bisogno di dar voce a chi non ce l'ha - afferma Francesca Taddei, organizzatrice - a chi purtroppo è chiuso li dentro e da più di tre mesi viene bombardato giorno e notte senza più medicine, cibo ed ospedali".

Il corteo, partito da Pizza Sant’Agata, è arrivato fino Piazza della Libertà, per portare il messaggio di pace nel luogo simbolo delle istituzioni sammarinesi. Manifestazione che è stata l'occasione anche per attivare una raccolta firme: "È stata fatta - spiega Francesca Taddei - per chiedere al Congresso di Stato e al Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari che venga riconosciuto dallo stato di San Marino lo stato Palestinese".