Germania e Francia ai cittadini "Lasciate l'Ucraina". Zelensky, 'vorrei incontrare Putin'

I tedeschi devono lasciare d'urgenza l'Ucraina. Lo ha scritto il ministero degli Esteri tedesco negli avvertimenti sulla sicurezza. "Uno scontro militare è possibile in ogni momento", si legge. Anche la Francia, dopo la Germania, raccomanda i connazionali a lasciare l'Ucraina. Lo riferisce il ministero degli Esteri. Intanto Lufthansa sospenderà i voli verso Kiev e Odessa, in Ucraina, a partire da lunedì. Lo riferisce il portavoce della principale compagnia aerea tedesca. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha proposto un incontro con Vladimir Putin, in un momento in cui i timori di un'invasione russa in Ucraina sono al massimo livello. "Non so cosa voglia il presidente russo, ecco perché suggerisco di incontrarci", ha detto Zelensky alla conferenza sulla Sicurezza di Monaco.