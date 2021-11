Giornata contro la violenza sulle donne: "La Diva Simonetta", un romanzo tra storia e impegno sociale

In vista della Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre, il Movimento Rete invita la scrittrice Giovanna Strano. "La Diva Simonetta" è il titolo del suo romanzo storico presentato a Murata e dedicato alla figura di Simonetta Cattaneo Vespucci: la Venere del Botticelli. Una donna bellissima, desiderata ma, allo stesso tempo, come narrato nel romanzo, maltrattata. Un libro, dunque, che lancia anche un messaggio per contrastare la violenza di genere.

Nel video, l'intervista alla scrittrice Giovanna Strano