Giornata contro le malattie infiammatorie croniche intestinali, 200 i pazienti sul Titano

Chiara Piscaglia e Maria Loredana Stefanelli

“Rendere visibile ciò che è invisibile”. E' il messaggio della Federazione europea delle associazioni contro il morbo di Chron e le coliti ulcerose nella giornata contro le MICI. Domani in oltre 50 comuni italiani si illumineranno di viola monumenti e simboli. Da oltre 30 anni l'Unità di Gastroenterologia dell'Ospedale di Stato opera vicino ai malati, nella sinergia con i medici curanti, nella collaborazione con centri di alto livello in Italia, fino all'ultima, quella con l'Università Cattolica - Policlinico Gemelli di Roma nel primo studio epidemiologico (pubblicato su rivista internazionale) sulle MICI a San Marino, che ha rilevato per il nostro territorio una casistica più alta rispetto allo stivale. 6 milioni di persone al mondo ne soffrono, 250mila in Italia. A San Marino, da tempo è attivo il Centro di Gastroenterologia. Segue circa 200 pazienti.

Nel video, le interviste a Maria Loredana Stefanelli – direttore dell'UOC Medicina Interna e a Anna Chiara Piscaglia dell'UOS Endoscopia e Gastroenterologia