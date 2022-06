Giornata degli Abbracci: importante momento di condivisione per la fine della scuola

Alcune immagini della Giornata degli Abbracci

Una Giornata degli Abbracci per dimostrare affetto e vicinanza ai propri compagni e salutare la fine di un anno scolastico molto intenso sotto il profilo emotivo e sociale. Guidati dai maestri del Bradipoteatar Aleksandra Di Capua e Andrea Tamagnini, i bambini della Scuola di Acquaviva, ma come loro, in questa settimana piena di eventi celebrativi, le alunne e gli alunni di tutti plessi della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Elementare della Repubblica, partecipano a questo momento di festa e condivisione, col sorriso e l'entusiasmo che li accompagnerà nei mesi estivi fino al ritorno sui banchi in autunno.

L'obiettivo che si sono posti , con questa iniziativa, la Direttrice del Dipartimento Istruzione Laura Gobbi e i Dirigenti della Scuola Elementare, Arianna Scarpellini e della Scuola dell'Infanzia, Francesco Giacomini è proprio quello di favorire il benessere dei bambini. Sì, perché l'abbraccio migliora l'umore, sprigiona energie ed emozioni positive; rafforza i legami, aumenta l'empatia placando le tensioni, laddove la pandemia prima e la guerra poi hanno di fatto turbato i delicati equilibri dei più piccoli, ma anche dei loro genitori, degli stessi insegnanti, tutti desiderosi di “tornare a vivere con speranza in una società sempre più coesa e sostenibile”.

Abbraccio corale simbolo di una ritrovata serenità ispirato anche dal clima di fiducia instaurato in questi mesi da precise figure di riferimento per i bambini: oltre ai maestri di Bradipoteatar Aleksandra Di Capua e Andrea Tamagnini, gli insegnanti dell'Istituto Musicale Sammarinese coordinati da Alessandra Tosi; le artiste dello Yoga Circus, Debora Righi e Lucia Righi; l'attore dello spettacolo Ecocircus, Luca Regina; nonché la responsabile della Pediatria dell'Iss, Laura Viola.

Nel video le interviste a Laura Gobbi, Direttrice Dipartimento Istruzione e Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per l'Istruzione.