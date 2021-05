Giornata della Croce Rossa: l'impegno di San Marino

Ieri è stata la giornata della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. La Croce Rossa San Marino ricorda che non è stata una festa ma la celebrazione dello sforzo che il sodalizio sammarinese, come tutte le Croci consorelle, ha portato avanti per combattere la pandemia di Covid con tutti i suoi volontari.









“Stiamo ancora collaborando- scrivono- con le istituzioni per aiutare la nostra comunità nell’affrontare una situazione che ora, fortunatamente, grazie alla intensa campagna vaccinale, sta regredendo in maniera significativa”. Crs ricorda la fornitura di materiale è stata ceduta a “Carità Senza Confini” e la sua attività in Zambia con beni ed attrezzature "introvabili sul posto”.

La Croce Rossa di San Marino ricorda che è che è possibile contribuire per aiutare le varie attività umanitarie, iscrivendosi a Cri, donando il 3 per mille e facendo una donazione presso tutte le banche sammarinesi.