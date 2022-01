Giornata della memoria, Ambasciatore di Israele Eydar incontra le scuole

Una visita sul Titano segnata da incontri e momenti istituzionali, ma si parte dalle scuole, dal valore della testimonianza per le giovani generazioni. “La lezione della storia, da tenere viva non solo nella giornata della memoria”, ha detto il Preside delle Scuole Superiori, Giacomo Esposito, ricordando le attività didattiche legate all’Olocausto lungo tutto l’anno (rimandato causa COVID lo spettacolo in musica che era in programma a teatro). Davanti ai ragazzi delle quinte, l’Ambasciatore Eydar tiene una lezione sullo Stato di Israele e sul popolo ebraico, il più antico della storia in 4000 anni di esistenza, tra diaspora ed esili. L’importanza del dialogo e dell’incontro, ribadita dal Segretario all'Istruzione, Andrea Belluzzi, “in un momento in cui invece prevale l’isolamento, che amplifica il disagio proprio tra i giovani” - ha detto, ricordando l'istallazione posta nella Cappella adiacente il Liceo e che vede uniti, nell'arte, i simboli delle tre religioni monoteiste.

Nel video, un estratto dall'intervento dell'Ambasciatore di Israele a San Marino, Dror Eydar e del Segretario all'Istruzione, Andrea Belluzzi