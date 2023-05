Giornata libertà stampa, Lonfernini: "Attenzione alta a tutela di tutti"

La libertà dei media, secondo il World Press Freedon Index, è in pessime condizioni in un numero record di paesi: la disinformazione, la propaganda e l'intelligenza artificiale rappresentano minacce crescenti. Attenzione alta anche a San Marino con il confronto tra il Segretario di Stato all'Informazione Teodoro Lonfernini e i presidenti dell'Autorità garante sammarinese, Consulta per l'Informazione, Stampa sportiva e USGI.

"Un paese che ha avuto la capacità di rinnovare un impianto legislativo - afferma Lonfernini - credo che rappresenti quella continuità di lavoro verso una virtuosità che è ritenuta assolutamente necessaria e fondamentale. Informare le persone vuol dire libertà, farlo adeguatamente vuole dire libertà e farlo attraverso strumenti deontologici vuol dire libertà".

Rimarcata dal presidente della Consulta per l'Informazione Roberto Chiesa l'importanza della nuova legge, ma il faro dell'attenzione sul settore va sempre tenuto acceso: "In tutti i paesi, anche i più insospettabili e democratici, la libertà di stampa viene tutelata per legge ma poi la legge va applicata. Ci sono paesi come la polonia dove il più grande più grande gruppo mediatico è stato acquisito dalla compagnia petrolifera statale. Dobbiamo fare capire che San Marino non è un'isola felice, se lo è dobbiamo comunque tenere la luce accesa perché ancora oggi i giornalisti vanno a processo, ancora oggi abbiamo cose da sistemare e dobbiamo essere tutti dalla stessa parte, in grado di garantire che le informazioni che arrivano al cittadino siano libere e non al servizio di qualche interesse o persona".

"Anche i giornalisti sportivi - aggiunge Elia Gorini, presidente Associazione Sammarinese Stampa Sportiva - non sono immuni dal problema della libertà, quotidianamente avvengono episodi che coinvolgono lo sport e quindi i giornalisti sportivi, c'é grande attenzione anche da parte della nostra Associazione a questi aspetti proprio alla vigilia anche della partenza per il congresso della stampa sportiva internazionale in Corea".

"Giornata fondamentale per la stampa - evidenza Matteo Selleri, presidente USGI - per ricordare a tutti i cittadini che l'informazione è un servizio svolto nei loro confronti".

Nel servizio l'intervista a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Informazione), Roberto Chiesa (Presidente Consulta per l'Infomazione), Elia Gorini (Presidente ASSS) e Matteo Selleri (Presidente USGI)