Giornata mondiale ed europea contro la pena di morte: l'impegno del Titano

In occasione della Giornata mondiale ed europea contro la pena di morte che si celebra oggi, San Marino si associa in maniera convinta al forte appello della comunità internazionale per l’introduzione di una moratoria universale. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ricorda anche la recente firma, avvenuta nei giorni scorsi a New York, a margine della sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Dichiarazione che sancisce l’ingresso del Titano proprio nell’Alleanza mondiale per un commercio libero dalla tortura.

“Occorre continuare a levare la propria voce su questa abominevole offesa alla dignità umana - ha dichiarato il Segretario di Stato Nicola Renzi - finché non si arriverà a sradicare l’ultimo retaggio di inciviltà e a festeggiare la piena affermazione di una società mondiale senza più pena di morte".