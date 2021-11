Giovanni Canzio e Francesca Fiecconi presentano 'Giustizia per una riforma che guarda all'Europa'

Sentiamo Giovanni Canzio

A Palazzo l'udienza di presentazione ai Capitani Reggenti del libro del Dirigente del Tribunale Giovanni Canzio e Francesca Fiecconi, consigliere della Corte Suprema di Cassazione. Presente all'udienza Pietro Curzio, Primo presidente della Corte Suprema di Cassazione italiana. "Le diverse competenze dei due autorevoli giuristi hanno dato vita ad una pubblicazione completa, ricca di proposte operative per adeguare, in epoca post pandemica, il sistema giudiziario alla società italiana in continuo cambiamento" ha detto il Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi.



"La presentazione del libro dal titolo 'Giustizia per una riforma che guarda all'Europa' - ha ricordato il Segretario alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini - coincide con un momento di grandi riforme che sta vivendo San Marino, proprio sotto l'autorevole guida del presidente Canzio". Un momento riformatore sottolineato anche dai Capitani Reggenti "Il Consiglio Grande e Generale- hanno detto- sta proprio in questa fase affrontando una importante riforma dell'ordinamento giudiziario e del codice di procedura penale, una riforma ritenuta non più procrastinabile per dare riscontro alla necessità di buon funzionamento della magistratura e conseguentemente, anche alle molteplici istanze della nostra comunità che ad essa si rivolge".