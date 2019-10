Giudici d'Appello: Luca Barchiesi punta il dito contro la Commissione Giudicatrice e scrive alla Reggenza

Con l'approssimarsi della campagna elettorale, resta centrale – nel dibattito politico – il tema Giustizia. A surriscaldare il clima la lettera – di cui ha dato notizia la stampa locale – inviata alla Reggenza da Luca Barchiesi: il giurista – docente all'Università di Macerata – arrivato terzo nel concorso per la nomina di due giudici d'appello del Tribunale di San Marino.

Nella missiva – di 40 pagine – Barchiesi giudicherebbe infondata ed illegittima l'assegnazione dei punteggi da parte della Commissione Giudicatrice, composta – come è noto – da Michele Sesta, David Brunelli e Giovanni Guzzetta. All'esito dell'esame dei curricula, e degli ulteriori eventuali titoli, i primi classificati risultarono Andrea Morrone e Ferdinando Treggiari.

Barchiesi – rivolgendosi ai Capi di Stato – avrebbe chiesto se sussistano le condizioni per l'avvio di una procedura di annullamento della procedimento di reclutamento dei giudici e dei relativi provvedimenti. Non si tratterebbe – tecnicamente – di un ricorso; che andrebbe presumibilmente presentato alla giurisdizione amministrativa, e non prima – a quanto pare – dell'eventuale presa d'atto da parte del Consiglio, che dovrebbe riunirsi all'inizio del prossimo mese in seduta straordinaria.