Global Summit dei Comitati bioetici nazionali, la prima volta di San Marino

La salute è un diritto umano fondamentale, ma c'è ancora molto da fare perché tutti nel mondo abbiano accesso a cure adeguate. Si parte da questo assunto – espresso dal direttore europeo dell'Oms Hans Kluge, in apertura dei lavori al Global summit dei Comitati bioetici nazionali – per analizzare il recente passato, con la pandemia, e prepararsi al futuro, con tutte le sue sfide. Tra i temi sanitari la gestione delle risorse, sempre più scarse, e delle crisi - come possibili nuove pandemie, guerre e clima -, l'accesso anche per i Paesi più poveri alle innovazioni medico-tecnologiche, la tutela dei più fragili e informazioni mediche verificate e indipendenti. Lo hanno ricordati anche le autorità nei loro saluti istituzionali -tra cui il videomessaggio del direttore generale Oms Tedros Ghebreyesus -, alla presenza dei Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. Proprio loro ieri sera hanno accolto in udienza relatori, vertici Oms e Comitato sammarinese di Bioetica, sottolineando come l'evento miri a raggiungere conclusioni e scelte comuni: “La pandemia – hanno detto - ci ha insegnato che la cooperazione si rivela imprescindibile, soprattutto nella crisi”. Un altro assunto emerso durante l'evento è che a guidare le scelte e la ricerca scientifica in campo medico deve essere sempre l'etica.

"Dobbiamo entrare nell'ottica che le crisi ritorneranno - spiega Maria Luisa Borgia, presidente del Comitato sammarinese di bioetica -, quindi dobbiamo essere pronti, anticiparle e stilare linee guida da seguire affinché la scienza e i governi sappiano già come muoversi e i cittadini non perdano più la fiducia come durante la pandemia".

"Un grande riconoscimento va al Comitato sammarinese di bioetica - commenta Mariella Mularoni, segretario alla Sanità - per il ruolo avuto durante la pandemia perché il documento in difesa dei diritti delle persone con disabilità ha avuto il riconoscimento delle Nazioni Uniti ed è stato annoverato tra le 'best practice'".

"Abbiamo visto durante la pandemia che senza salute non c'è niente - conclude Hans Kluge, direttore europeo Oms -, si ferma l'economia, i Paesi sono chiusi, non c'è turismo e questo anche per San Marino è un grande problema".

Nel video le interviste a Maria Luisa Borgia (presidente Comitato sammarinese di bioetica), Mariella Mularoni (segretario alla Sanità) e Hans Kluge (direttore europeo Oms)