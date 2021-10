Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, Draghi firma il Dpcm sui controlli

A San Marino situazione tranquilla, dopo l'innalzamento dell'indice di trasmissibilità Rt, superiore a 1 delle ultime due settimane, rilevato dal sito Oms. Ciò era dovuto anche a fenomeni di assembramento riscontrati tra fine settembre e inizio ottobre, che avevano causato un innalzamento di positivi. Ora la situazione si è stabilizzata, 31 i positivi attivi totali, di cui 30 a casa, nessun nuovo caso da tre giorni, una persona in ospedale in terapia intensiva, mentre è stata dimessa l'altra in isolamento. 5 i guariti, 10 le quarantene attive.









In Italia il presidente Draghi ha firmato il Dpcm sui controlli del Green pass tra i lavoratori della pubblica amministrazione, dal 15 ottobre. Chi è sprovvisto di certificazione verde sarà allontanato dal posto di lavoro; ciascun giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata. L'assenza di Green pass però non è motivo di licenziamento. E' il datore di lavoro preposto al controllo, che può avvenire all'ingresso o a tappeto o su un campione non inferiore al 20% del personale in servizio. Non arriva a 2.500 l'incremento dei casi odierno in tutta Italia (2.494), l'incidenza resta bassa, allo 0,8%; in calo terapie intensive (-4) e ricoveri ordinari (-23); in aumento i decessi, 49 da ieri.

Anche in Emilia-Romagna incidenza assai contenuta allo 0,6%, 157 i nuovi positivi. In calo le terapie intensive (-4), aumentano di 16 i ricoveri ordinari. Due decessi, nessuno a Rimini, che registra 12 casi in più, tutti sintomatici.