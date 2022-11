"Guerra e sanzioni": ripercussioni sull'Europa e neutralità attiva di San Marino. L'analisi in una serata di Rete

Un conflitto e una crisi che durano da oltre otto mesi. E ancora non si intravedono spiragli per una risoluzione pacifica. Al centro della serata informativa organizzata da Rete nella Casa del Castello di Serravalle, l'analisi della guerra tra Russia e Ucraina, che con le sue ripercussioni, soprattutto economiche, è arrivata a investire tutto il mondo, in particolare l'Europa. Si guarda anche al futuro, cercando di capire quali siano gli scenari del nuovo scacchiere geopolitico. Ospite d'eccezione l'ambasciatore Sergio Piazzi, segretario generale dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, che ha raccontato la guerra dal suo punto di vista, grazie all'impegno in prima persona nella partita diplomatica, con la partecipazione anche ai primi colloqui di pace, poi falliti. Tema caldo la posizione di San Marino, che aderendo alle sanzioni ha adottato una forma di neutralità attiva. Dal dibattito è infine emerso come l'Unione europea abbia un ruolo cruciale nelle trattative per la risoluzione del conflitto: per questo si auspica una maggiore coesione politica tra gli Stati membri, in modo da far sentire la propria voce più forte nei tavoli internazionali.