I segreti dell'E-commerce

l'intervista a Filippo Bacciocchi

Una vera e propria “bussola” per orientarsi in un panorama diventato sempre più vasto e competitivo. Nasce con questo scopo il volume E-commerce Optimization realizzato dall'imprenditore digitale Filippo Bacciocchi; il risultato di molti anni di esperienza sul campo presentando alcuni aspetti cruciali sui quali le aziende possono intervenire in maniera autonoma.

"Doveva essere un E-book interno da utilizzare per generare nuovi contatti per le nostre aziende e le nostre realtà poi scrivendolo c'era tanto valore quindi ho detto andiamo avanti, scriviamolo nella maniera più approfondita possibile". “Non basta avere un e-commerce oggi per vendere online – aggiunge Bacciocchi – ciò che è veramente fondamentale è tutto quello che ruota attorno”.

Nel servizio l'intervista a Filippo Bacciocchi (Imprenditore digitale)