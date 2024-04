Il direttore europeo Oms Hans Kluge incontra i segretari Luca Beccari e Mariella Mularoni

Le sfide da cogliere per affrontare le nuove crisi. E' tutto pronto per la conferenza che riunirà oltre 200 delegati da 60 Paesi nel mondo: al centro “Crisi, evoluzione, crescita”, come racconta il titolo, dalla pandemia, con l'analisi di un'era complicata, fino al futuro che ci aspetta: prepararsi a nuovi scenari, gestire le risorse, approcciarsi alle innovazioni medico-tecnologiche e informare correttamente. Sullo sfondo la tutela e l'inclusione dei soggetti resi vulnerabili da alcune circostanze. A discuterne al Kursaal per i prossimi tre giorni i comitati nazionali di bioetica, rappresentati Oms, Unesco e di varie organizzazioni internazionali.

E' la prima volta che il Global summit dei comitati di bioetica nazionali si riunisce in un piccolo Stato: merito dell'apprezzamento dell'Oms per il lavoro svolto dal Titano. Un riconoscimento testimoniato anche dal direttore europeo dell'organizzazione, Hans Kluge, a San Marino per l'evento e che oggi a Palazzo Begni ha incontrato il segretario agli Esteri, Luca Beccari, e alla Sanità, Mariella Mularoni.

"San Marino è da tempo un laboratorio di innovazioni - commenta Kluge -. Tra le sfide del presente c'è quella di invecchiare in salute. Ho avuto un'interessante discussione con il segretario Mularoni su come riuscire a garantire le cure a domicilio agli anziani, con uno sforzo organizzativo che permetta loro di vivere serenamente. In tutto il mondo la popolazione invecchia, perciò il tema interessa a tutti. San Marino è pioniere in quest'ambito, lo dimostrano i progetti di co-housing, non solo per gli anziani ma anche per i disabili".

"Spero che in questo evento si riesca ad arrivare a conclusioni che diventino decisioni permanenti in ambito sanitario - si auspica Beccari -, visto anche lo scenario emergenziale dovuto alle crisi in Medio Oriente, Ucraina e diverse parti del globo". A seguire a Palazzo Pubblico l'udienza dai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, per i vertici Oms, gli speaker della manifestazione e il Comitato sammarinese di Bioetica. "

Kluge è amico da sempre di San Marino - conclude la Mularoni -, ci ha supportato nell'Iniziativa dei piccoli Stati Oms di cui il Titano è promotore e oggi viene insignito dell'onorificenza di Sant'Agata".

Nel video le interviste a Hans Kluge (direttore europeo dell'OMS), Luca Beccari (segretario agli Affari Esteri) e Mariella Mularoni (segretario alla Sanità)