Il Forum del Dialogo ricorda Franco Anelli

Il Gruppo di Progetto del Forum del Dialogo ricorda la figura di Franco Anelli, Rettore dell'Università Cattolica di Milano morto giovedì, e che nel Forum era Presidente del Comitato Scientifico. Sottolineano la sua attenzione e l'incoraggiamento costante per la continuità dell'evento e richiamano la partecipazione di Anelli alla prima edizione del Forum, nel 2016, dedicata al tema "Noi e l'Islam". "Un’istituzione - aveva detto in quella occasione - può favorire il dialogo se si presenta come comunità aperta, luogo in cui libertà di pensiero e comunicazione sorreggono i percorsi individuali di ricerca personale e professionale".