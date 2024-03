Il futuro della professione infermieristica, udienza a Palazzo per il neonato ordine

l'intervista a Barbara Mangiacavalli e Andrea Ugolini

Il futuro della professione infermieristica, da rafforzare e ripensare, diventa sfida comune per Italia e San Marino. Il Titano ha ospitato una sessione formativa promossa dal neonato Ordine degli Infermieri sammarinese, in collaborazione con la Segreteria di Stato alla Sanità, che ha richiamato in Repubblica i vertici della Federazione Nazionale italiana Operatori Sanitari, a conferma di una sinergia che è stata sottolineata in udienza, davanti ai Capitani Reggenti

“Sappiamo quanto sul territorio- hanno detto Filippo Tamagnini e Gaetano Troina - gli infermieri svolgano un ruolo primario non solo nell'assistenza, ma anche nell'educazione e nell'informazione del paziente, nel monitoraggio e nella domiciliarità, con la presa in carico proattiva dei bisogni degli assistiti e delle loro Famiglie”. "Una professione - è stato ribadito nel corso dell'udienza - che riveste un ruolo chiave per il modello futuro di sanità, in uno scenario in cui l'aumento dell'aspettativa di vita e della cronicità delle malattie, rileva una crescente domanda di assistenza infermieristica qualificata".

Durante il pomeriggio, gli esperti del settore hanno affrontato temi cruciali, tra cui l'evoluzione della professione infermieristica: come la professione sta cambiando e quali competenze saranno essenziali per gli infermieri del futuro. Prospettive future: impatto organizzativo e formazione necessaria per adattarsi ai cambiamenti. Lo sviluppo delle figure sanitarie e a livello internazionale: uno sguardo su come le professioni sanitarie stanno cambiando negli altri Paesi. La formazione professionale: piattaforma ECM e advanced skill. Competenze e relazioni: l’importanza della comunicazione in sanità quale “tempo di cura” e come comunicare con il paziente.

Nel video l'intervista a Barbara Mangiacavalli, Presidente Federazione Nazionale Italiana Operatori sanitari ed Andrea Ugolini, Presidente l'Ordine degli infermieri di San Marino.