Dopo il saluto del Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, Giovanni Francesco Ugolini accompagnato da Terzo Zafferani, Enzo Beccari e Antonio Capezzone (“ambasciatori del cammino”), mercoledì 4 ottobre inizieranno a percorrere da Ascoli Piceno “Il Grande Anello dei Borghi Ascolani”, in un connubio tra natura, storia, paesaggi mozzafiato e sapori antichi. Un viaggio lungo 100 km circa in cinque tappe, attraverso i borghi collinari ai piedi del gruppo montuoso del Ceresa e dei Monti Gemelli, nel silenzio senza tempo dei borghi medievali, tra ruderi di antichi castelli ed eremi solitari. Durante il cammino avranno l’occasione di incontrare il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti; sarà l’occasione per consegnare il presente da parte del Segretario di Stato al Turismo.