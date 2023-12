Il messaggio di Natale dei Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina

I Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina

Un messaggio particolarmente sentito, di speranza e di pace, in una ricorrenza dall'alto valore morale, religioso e civile. Lo sottolineano i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, rivolgendosi alla cittadinanza ed auspicando che questo particolare momento dell'anno contribuisca a rafforzare per tutti, pari dignità, condivisione, fraterna comunanza e solidarietà. “Principi – rimarca la Reggenza – alla base della nostra identità” e “grande esempio per un Paese di piccole dimensioni come il nostro”.

Ribadita la centralità della scuola nella formazione dei giovani ma anche il diritto dei bambini al gioco, quale pilastro imprescindibile di libertà. Espressa vicinanza, alla luce dello scenario internazionale, ai profughi in fuga dalla guerra e dalla miseria, ma anche a chi, nel nostro paese, vive condizioni di sofferenza e solitudine, con l'augurio che le istituzioni possano trovare risposte per infondere fiducia nel domani. “Siamo vicini – affermano i Capitani Reggenti - a tutti coloro che contribuiscono a rendere questo mondo più inclusivo ed accogliente nel rispetto delle specificità di ciascuno”. Apprezzamento e riconoscenza, inoltre, a chi opera nel mondo del volontariato aiutando chi si trova in difficoltà.

Il messaggio natalizio dei Capi di Stato si chiude affermando che l’azione di ogni uomo ha il potere di incidere sulla storia dell’umanità. Di qui l'auspicio che la gioia e lo spirito di queste festività pervadano i cuori e ispirino sinceri propositi di pace, concedendo specialmente ai più piccoli e bisognosi di vivere e sognare con fiduciosa speranza e meritata serenità”.

