Il mondo del gelato fa tappa a San Marino con la Coppa Italia

20 professionisti, provenienti da tutta Italia, si sono sfidati a colpi di spatola per creare il miglior gelato e accedere alla finale nazionale della Coppa Italia di Gelateria, a metà novembre a Roma. La tappa di qualificazione è stata ospitata dalla Gelato Master School, accademia nata a San Marino nel 2015, e organizzata in sinergia con l'Associazione Italiana Gelatieri e il Consorzio Terra di San Marino. La giuria ha valutato le proposte in base a gusto, struttura, valorizzazione dei prodotti del Consorzio e presentazione.

Lavanda, miele e vino passito ‘Oro dei Goiti’ i tre prodotti del Consorzio Terra di San Marino che i concorrenti hanno dovuto utilizzare per creare il loro gelato. "E' molto importante tutelare i prodotti del nostro territorio - commenta Pierpaolo Giovanetti, direttore Gelato Master School - e abbinarli a corsi di formazione per farli conoscere". "La tappa della Coppa Italia di gelateria - aggiunge Aida Maria Adele Selva, presidente Consorzio Terra di San Marino - permette di valorizzare ancora di più le eccellenze del nostro territorio". "Ogni gelatiere - spiega Claudia Pica, presidente Associazione italiana gelatieri - ha utilizzato la sua ricetta e l'ha interpretata a suo modo. Il gelato italiano è un prodotto che sta facendo passi in avanti sia per il Bel Paese che per San Marino".

Cinque i premiati, ma ad accedere alla finale romana sono solo il primo e secondo classificato: Yuri dal Pos di Treviso e Marco Bettini di Livorno. "Ho preparato un gelato a base di cioccolato bianco e mandorla, con lavanda e foglioline di menta - racconta il primo classificato -. L'obiettivo era valorizzare la lavanda di San Marino".

Nel video l'intervista a Pierpaolo Giovanetti (direttore Gelato Master School), Aida Maria Adele Selva (presidente Consorzio Terra di San Marino), Claudia Pica (presidente Associazione italiana gelatieri) e Yuri dal Pos (primo classificato)