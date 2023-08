Il Papa ai giovani: "Il mondo ha bisogno di voi". L'entusiasmo dei giovani di San Marino

Il Papa ha celebrato stamani a Lisbona, alla presenza di 700 vescovi, 10mila sacerdoti e 1,5 milioni di giovani, la messa che ha chiuso la Giornata mondiale della gioventù. La prossima gmg si terrà a Seul nel 2027, ha annunciato Bergoglio, che ha dato appuntamento a Roma nel 2025 per il Giubileo dei giovani. "Non temete di non farcela, il mondo ha bisogno di voi", ha detto Francesco all'Angelus, rivolgendo un pensiero ai ragazzi che non hanno potuto partecipare a causa delle guerre. "Sogno la pace, pregate per l'Ucraina".

Sofia Granaroli e Giorgia Bua, della diocesi di San Marino Montefeltro, ci raccontano l'emozione dell'esperienza