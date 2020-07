Il Segretario Canti a Milano per consegnare il San Marino Green Awards alla distilleria Branca

Il Segretario al Territorio Stefano Canti questa mattina era a Milano per la consegna del premio San Marino Green Awards per l'Etica d'Impresa. Insieme a lui, l'ideatore del festival Gabriele Geminiani e il Segretario particolare Giuliana Barulli. Destinatario del riconoscimento, il Conte Niccolò Branca, Presidente e amministratore delegato del Gruppo Branca International, che ha ricevuto la delegazione nella sede della distilleria.

Il premio - assegnato lo scorso 4 luglio dal San Marino Green Festival, la manifestazione che promuove i temi della cultura ambientale - è stato attribuito al Presidente Branca per la sua idea interconnessa di azienda, considerata come un 'organismo vivente' che funziona bene quando ogni sua parte è in salute e in stretta relazione con le altre.

Il gruppo, ricorda una nota, ha saputo rinnovarsi nel tempo coniugando l'innovazione con il rispetto della tradizione. Tutte le controllate operano sotto l'egida di un Codice Etico formalizzato, redigono il bilancio ambientale e sono dotate di un Organismo di Vigilanza di controllo interno e di un sistema di gestione della qualità e della sicurezza alimentare.

"Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento che premia il nostro impegno nel proporre un modello alternativo di fare economia, ispirato da sempre ai principi dell'Economia della Consapevolezza, allo scopo di perseguire il profitto nel pieno rispetto delle persone, dell'ambiente e del consumatore finale, nel segno di una responsabilità consapevole della profonda interconnessione esistente tra gli uomini e con l'ambiente" ha dichiarato il Presidente Niccolò Branca.